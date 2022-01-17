新冠疫情｜增7陽性4宗屬本地感染　寵物店員帶Delta源頭不明　病毒基因巴基斯坦流行 (16:39)

源頭不明本地個案（個案13047）：

．23歲女子，居於香港仔東勝道2-4號，銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店售貨員，1月11日發病

．驗出L452R變種病毒，理大全基因分析顯示是Delta變種，雖然與去年12月23日從巴基斯坦經中東抵港的33歲女子（個案12567）最相似，但仍有17個基因有分別，顯示病毒並非同源，但該病毒在巴基斯坦較流行。衛生防護中心仍未找到寵物店售貨員的確切病源

．衛生防護中心今早與漁護署到渣甸街Little Boss寵物店採樣，並檢視動物情況，了解感染是否涉環境因素。該店的寵物來自荷蘭

染疫19歲男多3家人陽性

與早前個案相關的新增個案（個案13051至個案13053）：

．3人均為早前確診19歲男生（個案13014）的非同住家人，居於寶馬山珊瑚閣

．個案13051（17歲男生）就讀北角蘇浙公學，1月7日最後上學，1月9日檢測陰性，其後在檢疫中心驗出陽性

．個案13052（11歲女童）就讀軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）五年級，1月12日最後上學；1月11日下午2時至6時在駱克道171-173號一間補習社與同學補習，當時有戴口罩，同場者要強制檢測；患者1月9日檢測陰性，其後在檢疫中心驗出陽性

．個案13053（46歲女子）為外傭，平日主要留在家中，但曾與僱主到個案13014的油塘曦臺1座住所清潔；僱主的另一名非同住家人（個案12913）多次到訪患者住所，並與患者有接觸

．個案13051至13053的另一名同住家人初步陽性

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