海景絲麗酒店今起供密切接觸者檢疫　梁子超倡按開始檢疫時間分配房間　免傳染將離開者 (14:58)

油麻地香港海景絲麗酒店今日起（17日）用作新型冠狀病毒個案密切接觸者的檢疫酒店，惟酒店早前出現新冠病毒交叉傳播。呼吸系統專科醫生梁子超認為，基於酒店設計局限，難以避免空氣在各房間流動，建議按開始檢疫時間分配房間，避免新住客傳染即將離開者，將病毒帶入社區。
梁子超今日在港台《千禧年代》表示，由於酒店走廊設計上密封，當房間開門會排出空氣，很容易隨走廊氣流走向鄰近房間，可以增加換氣量及過濾系統減低風險，但稀釋速度追不上空氣流動，不能完全避免傳播，故提醒檢疫者避免不必要情況下開門，若開門要做好佩戴口罩等措施。
因應Omicron變種新冠病毒潛伏期短，梁子超建議將檢疫者按開始檢疫時間，順序分配房間，或安排於鄰近房間檢疫，避免新入住房客傳染即將離開的檢疫者，從而將病毒帶入社區。他認為此類行政手段成本效益高，且近期來港航班減少，酒店應有空間實行。
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