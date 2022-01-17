少年涉高空擲鏹水淋警　稱被圍毆恐嚇「唔攬咗佢就拉埋你老竇返去」 (15:15)

被告現年16歲，他否認在2020年3月2日，在牛頭角上邨常逸樓一單位，向警員48335淋潑硫酸，以及在同年2月1日至3月4日與施瀚荣串謀縱火；他承認在住所管有一把刀、兩支打火機燃料、一副手銬和適合作非法用途的工具。

辯方反對警誡供辭及兩次錄影會面呈堂，將傳召涉毆打被告的警員作供。辯方表示，警員於2020年3月4日在被告住所外截停被告，捉住他帶到走廊盡頭的防煙門後，4名警員包圍被告，其中男警8015張浩然向被告說「死曱甴，仇警啊嘛」、「X你老母快啲認」等，並以膝蓋踢其右邊大腿4至5下及掌摑其右耳，被告感耳鳴及有血流出。

警員其後搜查被告住所。庭上讀出警員20985林宇德的供辭，稱警員搜出扳手、槌、手銬等物件後，被告在警誡下承認「呢三袋嘢係我嘅。我諗住用嚟示威用嘅」；警員帶被告離開住所時，他突然在廚房外停下，並說案發時「就係喺廚房呢個窗口，望住樓下差人掟鏹水」。