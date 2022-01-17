新冠疫情｜陳肇始：對有人疑染Delta源頭不明感奇怪　稱疫情未受控籲縮短辦年貨時間 (14:45)

陳肇始在新城電台《財知大道》表示，雖然近日新增新冠個案似乎控制於單位數字，但她稱疫情未完全受控，社區仍有潛在傳播鏈。早前有屯門居民收到多次檢測通知，陳肇始稱若24小時內已檢測便毋須再做，但因為病毒有潛伏期，希望市民盡量跟隨檢測要求。

農曆新年將至，近日不少市民外出買年花，陳肇始指出，食物環境衛生署及警方已加強巡查，例如到人多地點派傳單及要求不要聚集，高峰期已有計劃實施人流管制。她說明白市民有需要辦年貨，但呼籲市民盡量縮短購物時間，相信有助改善擠塞問題。她希望透過防疫措施，在未來兩周盡量減少社區人流，避免大型聚集，希望農曆新年後生活可恢復正常。

新冠疫情 相關報道：

寵物店員工疑染Delta 或涉隱形鏈 料與Omicron個案無關 梁子超估「走漏」輸入個案傳播

油麻地檢疫酒店6人染疫 疑交叉傳播

強制檢測｜6地點納強制檢測 油麻地海底撈、灣仔睿景酒店等【附名單連結】