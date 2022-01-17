李卓人涉民陣示威放氣球阻差表證成立　下月15日裁決 (16:56)

被告李卓人（64歲）現因六四集會案及其他案件服刑中，他另被控阻礙高級督察鍾廷森執行公務。鍾廷森供稱，當日民陣到荔枝角收押所請願及舉行汽車遊行到政總。民陣下午4時到達，其後於添馬公園舉行集會。鍾廷森到添馬公園3號觀景台監察時，看到曾健成手持一個體積約1米乘1米的氣球，李卓人則在旁。鍾廷森稱，因為該位置鄰近中環碼頭及直升機航線，對公眾構成危險，遂上前給予警告。

曾健成及李卓人前往立法會方向其後停下，鍾廷森又曾警告兩人。曾健成手持氣球及直幡，李卓人則取起氣球繩索末端。鍾廷森聽到李卓人向記者等人說「一陣放氣球，影埋個煲底」。鍾廷森第三度警告時，李卓人張開雙手，曾健成則在後放飛氣球。鍾廷森打算伸手取回氣球但不果，只能扯到部分直幡。

警否認因取氣球撞到李卓人

辯方盤問時指出，片段顯示鍾廷森第三次警告時，說「𠵱家會將個氣球seize（檢取）咗去，得唔得」，李卓人拒絕後打開雙手，並稱氣球沒有被放飛，不能檢取，李卓人才阻止警員檢取，但鍾廷森不同意。辯方又指出，鍾廷森因上前取回氣球，其肩膊才撞到李卓人，惟鍾廷森否認。

控方結案陳辭時表示，按本案情況，即使手持氣球，氣球離開地面已屬放飛及觸犯法例，連繫氣球的繩索及直幡並不包括在內。辯方反駁控方稱，手持氣球的繩索不算放飛，而且當時警員要求李卓人及曾健成不要放氣球，並沒有採取進一步行動。

辯方結案陳辭表示，氣球是由同案已認罪的曾健成放飛。被告李卓人張開雙手，面向高級督察鍾廷森與他理論時，說道「我哋無放喎，點解要seize（檢取）」，曾健成則在後方放飛氣球，故李卓人未必知道曾健成會鬆手。

辯方同意李卓人有阻撓 是想與警理論

辯方又表示，鍾廷森在數天後錄取的口供，從無提及李卓人曾用手按其肩膊，而且口供提及曾健成放氣球後，李卓人才用手阻撓，惟鍾廷森今日在庭上否定說法，稱兩項事件是同時發生。辯方同意李卓人有出手阻撓，但李卓人只是想繼續與鍾廷森理論，因此是有合理辯解。