新冠疫情｜黃傑龍稱食肆初四倘未復晚市堂食衝擊大　投8花市攤位花農感特惠金無幫助 (14:26)

黃傑龍形容，業界已體驗過晚市禁堂食的殺傷力，認為措施將令食肆少七成生意，而這段時間原本較多婚宴或社團宴，突然禁晚市堂食對宴會場所和中式餐廳的影響較大。

合資格並營運中的食肆持牌人今（17日）起可申請第五輪防疫抗疫基金。黃傑龍表示，若禁晚市堂食至年初三，基金只能填補一半虧損額，而業界普遍預計年初四就能恢復晚市堂食，因此沒有裁員或作出極端行為，更有同業「就算要借錢都頂住」，若屆時未能恢復晚市將對業界帶來很大衝擊，「無法預計的問題才是最大」。

「蘭花大王」、千葉園董事長楊小龍在同一節目受訪，稱原在花市投得8個攤位，預計共售賣1.6萬棵花，取消花市令他損失至少160萬元，惟早前疫情嚴峻，只能無奈接受政府的決定。對於政府將向花市攤檔退還攤檔費用，並透過防疫抗疫基金，向檔主額外發放50%攤位使用費，楊小龍認為本地花農過去一年投放不少支出，特惠金對他們沒有幫助。

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春則表示，政府的賠償金額對擁有農場和舖位的花農來說是合理。被問及取消花市會否令花墟人流增加，他解釋，農曆新年前的兩個周日是人流高峰期，但本周日（16日）花墟人流較往年少，預料在花墟賣花難以完全清貨。