觀塘私家車失控剷行人路　3途人受傷　司機涉危駕被捕 (13:23)

【13:23】警方表示，初步調查相信68歲姓方男司機打算將私家車停泊在上址時懷疑失控，撞到一名69歲姓陳男子，再撞向附近3間店舖，以及66歲姓何和66歲姓余女子。3名傷者分別手、右邊身體及頭受傷，司機報稱不適清醒送院。男司機涉危險駕駛被捕，目前正被扣留調查。

【12:26】現場3名途人被撞受傷，據悉均是長者，全部清醒送聯合醫院治理。警方趕至封鎖現場調查，年約65歲男司機報稱頭暈，亦由救護車送院治理。

意外後，私家車車頭泵把飛脫，零件散落一地；被掃跌的貨品亦散落地上，場面混亂。網上片段顯示，涉事私家車懷疑倒車時踩錯油門，掃上行人路打圈後反彈回行車路，一名拉手推車的年長女士被撞跌，途人上前協助，見該女士仍有意識，不禁稱「好彩無事」。

另一網上片段則顯示，疑似肇事司機的藍衣男子站在車前，拿起飛脫的泵把查看，有男途人對司機呼喝「你係咪睇下人先？」、「你只顧住自己」、「去睇下啲傷者呀」，男子聽罷才放下泵把。警方到場後封鎖現場調查，司機報稱頭暈需送往聯合醫院治理，警方其後召來拖車將肇事車輛拖走。