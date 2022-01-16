新冠疫情｜23歲寵物店女職員初陽源頭不明或涉Delta變種　張竹君：疑社區有另一傳播鏈 (18:22)

患者曾接種兩劑科興疫苗，居住香港仔東勝道4號，在1月11日出現喉嚨痛、咳嗽等病徵，1月15日驗出初步陽性，CT值21（病毒量高）。

她於銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店工作，平時上班早餐和午餐會買外賣回店舖進食，晚餐在家吃或買外賣，1月3日曾到西環卑路乍街金玥餐廳、西環「阿一豬扒酸辣米綫」用膳；1月5日曾與朋友到油麻地海底撈餐廳吃晚餐；1月10日與一名朋友入住灣仔軒尼詩道睿景酒店一晚，其間叫外賣回房間吃，並沒有使用酒店設施。

張竹君表示，該個案有一定傳播風險，目前仍未找到該寵物店女職員與其他個案相關的暴露史，仍有待基因分析結果，懷疑社區出現另一傳播鏈；與她一起吃飯的朋友、同事和家人等密切接觸者須送往檢疫。

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