第五輪防疫抗疫基金續無涵蓋失業或開工不足者　社協促政府提供失業援助金 (15:20)

30多歲的Owen形容自己是「躺着也中槍」，因他在一棟全為食肆的商廈當日薪夜更保安，晚市禁堂食後被迫停工，今個月只有4日有工開。他未獲任何政府津貼下，收入僅夠交單身者宿舍1200多元租金。他形容第五輪防疫抗疫基金只是「翻兜」過往「肥上瘦下」的安排，老闆獲津貼但僱員不保證受惠；而過往多輪基金均未涵蓋保安行業，批評「政府抄功課抄了4次，一次都無改過」，認為若政府難以逐個行業資助，應一次過向所有失業及開工不足的人派錢。

社區組織協會副主任施麗珊指出，政府目前延長14天晚市禁堂食、關閉表列處所等至大年初三，但事實上「不知幾時又再停」，長遠而言應設立為期6個月的「失業及就業困難援助基金」，失業的人可獲失業前工資八成的現金津貼，開工不足者津貼則應為失業前工資與現時工資差額的八成，兩者上限均為1萬6千元。

她又稱，明白設立基金需時，故可利用現有資源設立「及時抗疫津貼」，如注資「公益金及時雨抗疫基金｣。她指出該基金津貼審批快，一般一至兩星期市民便可按其家庭收入獲發2000元至1萬元不等的資助，但現行計劃下市民只容許每半年申請一次，上限兩次，若政府注資，市民便可再申請，亦可提高資助金額。

她補充，該基金的受惠對象涵蓋未符合資格申請綜援等政府津貼、但有經濟需要的人，冀政府考慮建議，做到「精準扶貧」。