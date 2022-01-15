新冠疫情｜港增5陽性2屬本地感染　4人疑帶Omicron　居青衣機艙清潔員初陽 (16:34)

與早前個案相關的新增個案︰

●個案13031：51歲女子，日前陽性竹篙灣檢疫中心保安（個案13004）的同事，居住將軍澳寶盈花園第4座，在檢疫中心確診

●個案13033：85歲男子，早前個案12985（屬北角空姐群組）的家人，居住北角楓林花園第三期6B室，1月8日送入檢疫中心，1月13日發燒。需要追蹤的活動不多

．經基因排序，楓林花園6B室及9B室共3宗早前個案（個案12985、13010及13011）的基因排序一樣，相信涉垂直傳播

部分初步陽性個案︰

●41歲女子，貨機機艙清潔員：

．與家人居於青衣長宏邨宏善樓，已打兩針科興疫苗

．1月8日及1月11日的定期檢測結果陰性，沒有病徵，至1月14日檢測初步陽性，CT值逾20

．工作期間負責清潔貨機機頭位置，如有機師在場，患者只會清潔後方的廚房及廁所等；若飛機駕駛艙無人才會清潔機師位置；暫未能肯定是否遭機組人員傳染

．每日在約3至8班航機工作，每次5至7人輪流上機做清潔，工作時有穿全套個人防護裝備，包括頭套、面罩、口罩、手套等；一同工作的5至7人會在小巴上等候上機工作，相處時間較長，需要檢疫

．平日活動不多，主要是上班及去買餸；放工時主要乘搭E31或E32巴士線回家，該兩條巴士線或需要納入強制檢測

．1月10日放假，曾到長亨邨麥當勞，以及在長亨邨街市地下購物，之後回家

●74歲男子，個案12860（屬北角空姐群組）的家人：

．居住北角城市花園第3座

．本月5日已入檢疫中心，測試結果呈陰性，至12日開始咳，送院後檢測結果呈初步陽性

．由於已送入檢疫中心一段時間，傳染期並無密切接觸者

早前個案的補充資料：

●巴基斯坦籍地盤工兼foodpanda外賣員（個案13022）：

．入院後連續兩日新冠病毒檢測陰性，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱患者大機會為復陽個案，但要待明天的檢測結果方能確定

．暫追蹤到患者曾送外賣的30名顧客，但由於接觸時間較短，不會列作密切接觸者，當局會提醒他們做檢測

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