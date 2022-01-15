海關破跨境販毒案拘兩男一女包括16歲少年　檢7000萬元大麻花冰毒 (13:39)

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官陳紹裘稱，去年12月31日海關港口及海域科，檢查一批由加拿大海運到港、1160箱報稱即食燕麥片的貨物，在其中100箱內共檢獲110公斤大麻花，市值約2250萬元。

海關毒品調查科接手調查，於周四（13日）採取行動，分別在元朗及上水拘捕兩名涉案本地男子，分別為一名16歲無業少年及34歲貨車司機，兩人正被扣留調查。被捕16歲少年當時負責收貨，海關正調查其在販毒集團的角色，初步調查相信臨近農曆新年前，毒販大量囤積毒品以供應本地市場。

去年12月6日，海關亦破獲一宗由加拿大海運到港報稱即食燕麥片，共緝獲153公斤大麻花，市值3200萬元，正調查兩宗案件是否有關連。

另外，海關人員周一（10日）在機場查驗一批來自墨西哥報稱太陽能板的貨物，在其中兩組太陽能板內檢獲63公斤冰毒，市值約4700萬元。海關毒品調查科跟進接手調查，在粉嶺拘捕一名36歲物流公司女負責人。

海關毒品調查科機場調查組指揮官林澤麟表示，今次破獲該宗案件是根據風險評估指標，發現該批貨物由墨西哥一間物流公司直接寄到本港一間物流公司，而該墨西哥物流公司過去一年並無貨物寄港。犯案手法與去年一宗同樣由墨西哥入口太陽能板藏180公斤冰毒案件相似，包括貨運路線及報稱運載貨物，海關遂加以揀選該批貨品進一步調查。林澤麟稱，相信販毒集團在3個月後以同樣手法運毒，試圖蒙混過關。