大專生管有攻擊性武器罪成　官：無法證明警長設局陷害被告 (19:17)

裁判官屈麗雯裁決時稱，本案有兩項爭議，包括警長蘇志恆有否設局陷害被告林偉豪，以及被告是否知悉袋內藏有汽油彈。屈官表示認同控方所指出，誘捕並非開脫的理由，僅能視為減刑的因素。案中沒有證據支持警長蘇志恆設局，蘇志恆作供時對此否認，並確認自己曾被捕，但沒有被起訴，最終復職。

屈官續稱，辯方稱中間人A提供金錢利誘，亦有警員到庭作供匯報A的供辭，惟A沒有出庭，因此只屬傳聞證供，無法接納。對於蘇志恆當晚曾離開隊員約個多小時，截查被告時卻「突然出現」，他供稱當時是自行巡邏，屈官認為有可能，即使蘇曾走開，也沒有證據證明他曾作出任何行為。

屈官表示，有警員供稱1米外嗅到天拿水味，且汽油彈沒有密封包裝，任何人靠近該袋時都會嗅到汽油味。被告解釋自己患鼻敏感，惟屈官稱，被告在2019年考獲多項運動教練的證書，身體沒有太大問題，且他承認事發時並非完全沒有嗅覺，故不接納其證供，並裁定他罪成。