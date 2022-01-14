已婚男教師7次約女生住所約會並奪初夜　涉與16歲以下女童性交非禮受審 (19:12)

被告L.H.M.（案發時34歲）為事主X的班主任和中文教師，他被控於2020年6月20日至9月某日期間，6次在粉嶺榮輝中心一單位猥褻侵犯15歲女童X，以及於同年10月12日與16歲以下的女童X性交。辯方庭上透露，將爭議被告沒有與X性交，以及被告真誠地相信X當時年滿16歲。

控方開案陳辭指出，案發前X曾告知被告她年僅14歲，被告自2019年底擔任X的班主任起，每天也關心X，以曖昧口脗與X說話，兩人展開超越師生的關係。因新型冠狀病毒疫情停課時，被告邀請X到其住所，當X在他家中看電影時，被告擁抱和撫摸她。X認為他們關係如同情侶，但沒確認他們的關係。

被告之後6次約會X到他的住所，被告親吻和撫摸X，X曾說「不」。X最後一次到被告住所時，被告重覆說想要X的初夜，他脫下X的衣服與她性交，被告沒使用安全套。X稱不想這樣及感到害怕。

X於10月向社工傾訴後揭發事件，被告向校方否認與X性交，即時辭職。最終由社署報警。