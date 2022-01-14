警檢1.25億元毒品拘2人　菲傭涉收100元報酬販毒 (16:35)

其中被捕男子已被控一項販運危險藥物罪名，今早在屯門裁判法院提堂。另一名菲籍女傭仍被扣留調查。警方同時通緝一名44歲中國籍男子，相信為集團骨幹成員，不排除有更多人被捕。

毒品調查科探員於周二在元朗馬田路截查一名姓劉58歲男子，在其身上搜出4公斤氯胺酮（K仔），其後將其押返附近住所搜查，再發現42公斤可卡因、5公斤氯胺酮（K仔）及25公斤大麻，同時檢獲100萬元現金。

警方經調查相信部分毒品與西區一間貨倉有關，亦發現毒品已運到北角一迷你倉。警方隨即採取行動，於周三（12日）在北角一工廈迷你倉外，截查一名正在處理該批毒品40歲菲籍女子，並在迷你倉內發現3袋載有可可豆麻包袋，共藏有54公斤可卡因，另發現有31桶蛋白粉，共藏有25公斤氯胺酮（K仔）。警方以販運危險藥物罪名拘捕該名菲籍女子，據調查所知被捕女子每次只收取100元酬勞犯案。

而今次行動發現，毒品包裝除常見的1公斤磚塊狀，亦有毒品被分成正方型小塊，每塊約150克重，相信為方便毒販混入可可豆易於收藏掩飾。

探員亦在西環貨倉調查，發現360袋每袋重50公斤可可豆、21箱蛋白粉及朱古力粉，經連日搜查未有再發現其他毒品，根據調查，該批可可豆於去年尾由南美厄瓜多爾經貨船運港，被存入西環貨倉。

毒品調查科（行動）警司陳江明稱，被捕女子為菲律賓籍家庭傭工，提醒僱主及僱傭公司及相關團體，外傭不熟識本港法例，亦不清楚販毒集團犯案手法，勿因微薄酬勞鋌而走險，參與販毒活動。陳亦要提醒外傭不可接受兼職工作，若違反逗留條件，會遭檢控及遣返。