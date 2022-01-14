屯院翁出院前惡化不治　家屬質疑瞞血含氧指數　撰回覆職員稱醫生決定供哪項指數 (13:40)

事主陳良河（終年70歲）在2016年8月25日入院，同年11月17日死亡。新界西醫院聯網高級經理（質素及安全）郭逸森供稱，事主死後，他接獲家屬投訴，遂安排家屬與醫療團隊會面兩次，並因應事主女兒的要求，撰寫一份書面回覆，交由其上司簽署後，再交予家屬。

郭逸森續稱，他先把家屬的關注轉達醫療團隊，再按團隊提供的資料撰寫信件。他收到資料後，亦有核對事主的病歷紀錄。惟庭上披露，信上部分內容與牌板資料不符，如事主的血壓數字出錯。

另家屬庭上指出，2016年11月25日與醫療團隊會面時，部門主管曾就醫療缺失及溝通問題向家屬致歉，但在信中並沒有提及醫療缺失。有出席會面的郭逸森則供稱，當時部門主管稱醫療團隊有提供足夠治療，稱溝通有改善空間，並沒有提及醫療過失。

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