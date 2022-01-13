屯院翁出院前惡化不治　家屬質疑醫生延誤查看事主 (18:53)

事主陳良河終年70歲，已退休。他2016年8月25日入院，同年11月17日死亡。時任屯門醫院（内科及老人科部）醫生呂慧翔今日坐在輪椅上出庭，她是本港首名輪椅醫生。呂慧翔供稱，她透過電腦系統看事主的X光照片，診斷他出現吸入性肺炎。當她指示護士為事主第二度增加氧氣時，已由醫院主座大樓，前往事主所在的大樓病房，其間得悉事主沒有知覺，亦無法量度血壓，但仍有脈搏，遂囑護士為事主檢查血糖等。惟呂慧翔到達時，事主已沒有脈搏，隨即與數名護士進行急救，並為事主每3分鐘注射一支腎上腺素，但其心臟沒有跳動。

呂慧翔其後致電家屬，他們約30分鐘後到達，呂慧翔分開見事主的兩名太太、女兒及女婿。呂慧翔稱，曾與事主女兒見面多於一次，交代事主曾嘔吐，處方藥物後情況仍然轉差，已為事主進行心肺復蘇多於60分鐘，但事主瞳孔放大，恢復心跳的機會微，腦部或因此缺氧受損。

家屬一方質疑，呂慧翔在第二次得知事主血含氧量下降時，仍未看事主的情況，並在主座查看其他化驗報告。直至第三次通知，已時隔約一小時，但呂慧翔仍未親自看事主情況，甚至在看事主前曾經如廁。呂慧翔則認為，事主未需要即時診症，且她囑護士為事主增加50%的氧氣，他當時未需要100%純氧，這類病人才需即時查看。

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