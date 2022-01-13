新冠疫情｜屯門東亞大藥房群組再擴散　兩護士初陽一人讀浸大持續教育學院 (17:55)

衛生防護中心公布，本港今日（13日）有少於10宗新型冠狀病毒初步陽性個案，當中包括協助黃金海岸商場莊柏醫療的張思敏醫生的兩名學生護士及護士。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，1月3日及5日分別有涉及屯門愛定商場東亞大藥房的陽性個案到過黃金海岸商場的莊柏醫療，約有180多名病人與確診者於同時段看醫生，中心已通知相關病人進行檢測，暫未收到陽性報告。（相關報道：增21陽性個案 愛定商場東亞大藥房一家四口染疫 父女基因排序與望月樓源頭空少相同【附個案行蹤】）
涉及愛定商場東亞大藥房群組的初步陽性個案
．21歲兼職護士：平時在屯門4間莊柏醫療工作，1月3日在黃金海岸商場莊柏醫療協助張思敏醫生，為一名陽性個案看診。她在1月3日、4日之後，主要在屯門新都大廈101A號診所工作，於1月4日、8日、9日、11日則在屯門仁政街聯旺樓診所工作。
她亦是浸會大學持續教育學院護理學學士課程學生，1月10日至12日曾上學，主要在浸大「SCE building」709及701室上堂，同場同學有戴口罩及須強制檢測，曾與她一起吃飯的人須檢疫。
．22歲女護士：與上述兼職護士屬同一集團，上班日期有重疊但時間無重疊。她於1月4日早上在屯門新都大廈101A號診所工作，於1月4日下午、8日、9日、11日在屯門仁政街聯旺樓診所工作。
其他初陽個案
．個案12860的家人：居北角城市花園第三座，在佐敦八福匯City Lab從事行政工作，最後於1月4日上班
．29歲巴基斯坦籍男子：住天逸邨逸灣樓，去年9月從肯尼亞返港，檢疫期間檢測呈陰性。他在啟德一個地盤工作，最後於1月12日上班；另為foodpanda送外賣，1月11日有工作，主要在元朗區工作。他昨晚（12日）因交通意外被送往威爾斯親王醫院深切治療部，首次檢測CT值約為36，第二次約34，第三次呈陰性，衛生防護中心正了解他是否屬復陽個案。他在巴基斯坦已接種一劑新冠疫苗。
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