新冠疫情｜屯門東亞大藥房群組再擴散　兩護士初陽一人讀浸大持續教育學院 (17:55)

涉及愛定商場東亞大藥房群組的初步陽性個案

．21歲兼職護士：平時在屯門4間莊柏醫療工作，1月3日在黃金海岸商場莊柏醫療協助張思敏醫生，為一名陽性個案看診。她在1月3日、4日之後，主要在屯門新都大廈101A號診所工作，於1月4日、8日、9日、11日則在屯門仁政街聯旺樓診所工作。

她亦是浸會大學持續教育學院護理學學士課程學生，1月10日至12日曾上學，主要在浸大「SCE building」709及701室上堂，同場同學有戴口罩及須強制檢測，曾與她一起吃飯的人須檢疫。

．22歲女護士：與上述兼職護士屬同一集團，上班日期有重疊但時間無重疊。她於1月4日早上在屯門新都大廈101A號診所工作，於1月4日下午、8日、9日、11日在屯門仁政街聯旺樓診所工作。

其他初陽個案

．個案12860的家人：居北角城市花園第三座，在佐敦八福匯City Lab從事行政工作，最後於1月4日上班

．29歲巴基斯坦籍男子：住天逸邨逸灣樓，去年9月從肯尼亞返港，檢疫期間檢測呈陰性。他在啟德一個地盤工作，最後於1月12日上班；另為foodpanda送外賣，1月11日有工作，主要在元朗區工作。他昨晚（12日）因交通意外被送往威爾斯親王醫院深切治療部，首次檢測CT值約為36，第二次約34，第三次呈陰性，衛生防護中心正了解他是否屬復陽個案。他在巴基斯坦已接種一劑新冠疫苗。

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