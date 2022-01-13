訛稱獲外國大學認可課程　海關拘教育中心男董事 (17:26)

海關版權及商標調查科署理高級督察謝子聰表示，因應早前有市民舉報，元朗一間教育中心聲稱其兒童歷奇課程獲取外國大學的課程認可。海關遂向相關大學查證，發現該教育中心並未取得認可資格。海關人員於今日採取「放蛇」行動，派員喬裝顧客購買課程，行動中拘捕教育中心一名42歲男董事，亦檢獲一批印有虛假認可資格宣傳品及教材。而涉案課程收生人數，海關仍在調查中。

據了解，涉案教育中心為Sparkles Adventure，位於元朗青山公路143號昌裕大廈，教育中心在2015年開始運作，並在網頁及社交網站聲稱2019年獲美國南加州大學University of Southern California (USC) 評審為認可兒童發展課程，是全港唯一綜合感覺統合、歷奇訓練及遊戲治療三個專業範疇而設計的進度性訓練。訓練對象為2至12歲兒童，活動包括攀石、鋼索飛行、空中踏步等歷奇課程。10堂費用為2400元。

海關提醒商戶要遵守《商品說明條例》，消費者在購買服務時亦應該光顧信譽良好商戶。家長為子女報讀興趣班充實，在購買課程前應特別注意商戶提供課程的認可資格，如果有懷疑可主動向相關認可機構查詢。家長如為子女報讀課程時候懷疑受騙，請盡快向海關舉報。