輪椅放走廊釀爭執　五旬漢緩刑期間鏹水淋鄰居囚12年1個月 (16:15)

辯方求情指出，被告黃健強（58歲）與太太離婚後獨居於屯門寶田邨，2019年脊椎手術失敗後，需以輪椅輔助步行。

法官判刑時指出，警方在被告單位內檢獲3支鏹水，可見被告是有預謀犯案。法官表示得知被告與事主有長期糾紛，然而不解為何有關恩怨會演變成本案的嚴重襲撃；被告在施襲後沒有施予援手之餘，更向事主大笑，手法狠毒，毫無悔意，就本案判處監禁12年。然而他違反了另案的緩刑令，看不見有任何原因要將兩案刑期同期執行，終判處被告合共監禁12年1個月。

案情指出，被告與事主沈志成（案發時63歲）自2020年起爭執，事主因不滿被告經常將輪椅放置於走廊阻礙空間，就此多次向管理處投訴，被告在2020年中曾以槌子向事主施襲，因而被判監禁1個月，緩刑12個月。案發當日即2020年11月21日早上，被告趁事主回家時從後淋潑腐蝕性液體，事主轉身後發現被告手執一個樽並在冷笑，事主隨即向大廈保安求助，警方不久後到場，在被告住所檢獲3瓶腐蝕性液體及一個尿壺。