港大研究：中小學生敏感病發病率現升勢　醫生：疫下停面授課或衍生壓力影響發病情況 (15:34)

港大社會工作及行政學系與基督教聯合醫院去年進行「全港兒童敏感病研究調查」（ISSAC），約1800名家長及逾2200名學生參與，受訪學生來自6至7歲及13至14歲兩個組別。調查結果反映，小學及中學的濕疹發病率分別達41.6%及26.5%；鼻炎發病率分別為59.4%及62%，均較2004年同類調查呈上升趨勢。

基督教聯合醫院兒童及青少年科顧問醫生陸志剛說，學生發病情況與飲食習慣、運動情況等多項因素相關，於新冠疫情下，學生曾經歷及即將再次暫停面授課堂，他們或隨之衍生壓力，心理壓力增加或有可能影響學生發病情況。

港大社會工作及社會行政學系副系主任陳凱欣建議，家長在停課期間可為子女訂立時間表，並在家中進行網課時，提醒子女放鬆和做適量運動。

港大將在下月起推出新一期「童心同行」計劃，針對患濕疹學生，向相關家庭提供免費支援課程，加強處理濕疹的知識，亦提供情緒支援內容，冀家長照顧時減輕壓力。