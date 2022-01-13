霍英東遺產案｜官感慨案件可悲　各方非為個人利益　僅爭議亡父意願如何詮釋 (13:45)

3宗案件的原告分別為長房三子霍震宇、長女霍麗萍及次女霍麗娜，被告人數及公司合共28個，包括長房、二房及三房成員、家族公司霍興業堂置業有限公司、霍英東基金有限公司等。

庭上透露，霍震寰曾是家中唯一知悉回購權的人。代表霍震宇的資深大律師Clifford Smith在開案陳辭稱，霍震宇多次向霍震寰索取關於回購權的文件，惟霍震寰拒絕交出手上的資料。霍震宇一方質疑，霍震寰明知道回購權已過期，卻惡意誤導霍震宇可以取回部分資產，涉違反責任。

代表霍麗萍的大律師劉祉仁在開案陳辭表示，霍麗萍曾向霍震寰發送電郵，問及珠三角項目的預計投資回報，霍震寰回覆時提到南沙項目，但沒有提及「有榮有限公司」持有一股回購權。

法官陸啟康聽畢表示，本案看來是一宗「頗可悲的案件」（rather sad case），長房子女並非為了個人利益興訟，霍麗萍和霍震宇只是關注南沙項目會否虧蝕，從而損害家族利益，霍震寰則一心實現父親的地產夢。對於各方經過多番協調後仍要對簿公堂，陸官稱「法庭不樂見事情發展至此」。