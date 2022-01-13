理大研發3D打印物料可殺新冠病毒　扯破病毒表壁對變種新冠仍有效 (13:53)

香港理工大學跨學科研究團隊成功研發「防病毒三維打印物料」（下稱物料），利用正電荷陽離子化合物等抗病毒成分混合3D打印材料，製成的物料可扯破細菌及病毒表壁，破壞其結構以達至殺菌效果。團隊表示，這是全球首個可殺滅表面新型冠狀病毒以及絕大部分常見病毒和細菌的物料，10分鐘內可殺滅逾九成新冠病毒。理大紡織及服裝學系教授簡志偉表示，物料透過物理原理破壞病毒，即使病毒變種仍能發揮同樣效果。
團隊解釋，「防病毒三維打印物料」的主要成分為樹脂，並加入正電荷陽離子化合物等抗病毒成分。面對新冠病毒不斷變種，團隊稱所有新冠病毒表面都是帶負電荷，帶正電荷的物料以物理形式扯破細菌及病毒表壁，令裏面的DNA（脫氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）跌出，故不論病毒變種多少次，也能有效殺毒；但物料不能殺滅沒有細胞膜的病毒，如腸病毒。
紡織及服裝學系副教授盧君宇稱，物料經測試證實，2分鐘內能殺滅七成存活於其表面的新冠病毒及其他病毒或細菌。團隊利用加速老化的樣本，發現物料一年後仍能在10分鐘內殺死九成以上的人類冠狀病毒，其效能3年後才逐步減弱。而物料利用3D打印技術製成，可按需要製成不同形狀，盼能廣泛應用於公共設施。
簡志偉指出，團隊過去一年與民政事務總署、香港濕地公園及環保組織合作，把物料製成舊衣回收箱手柄、盲人點字板等，實地測試物料的抗病毒性能及耐用性，結果顯示物料不但沒有任何損壞，其表面亦沒有檢測到新冠病毒、大腸桿菌及金黃葡萄球菌。
團隊將為深水埗區內過百座缺乏管理的「三無大廈」，以物料製作成門柄保護套，協助減低大廈內的病毒傳播風險，亦計劃與當區學校聯絡委員會合作推動學生參與設計，同時希望把物料應用於中小學校園、醫療保健設施以及公共運輸系統。