理大研發3D打印物料可殺新冠病毒　扯破病毒表壁對變種新冠仍有效 (13:53)

團隊解釋，「防病毒三維打印物料」的主要成分為樹脂，並加入正電荷陽離子化合物等抗病毒成分。面對新冠病毒不斷變種，團隊稱所有新冠病毒表面都是帶負電荷，帶正電荷的物料以物理形式扯破細菌及病毒表壁，令裏面的DNA（脫氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）跌出，故不論病毒變種多少次，也能有效殺毒；但物料不能殺滅沒有細胞膜的病毒，如腸病毒。

紡織及服裝學系副教授盧君宇稱，物料經測試證實，2分鐘內能殺滅七成存活於其表面的新冠病毒及其他病毒或細菌。團隊利用加速老化的樣本，發現物料一年後仍能在10分鐘內殺死九成以上的人類冠狀病毒，其效能3年後才逐步減弱。而物料利用3D打印技術製成，可按需要製成不同形狀，盼能廣泛應用於公共設施。

簡志偉指出，團隊過去一年與民政事務總署、香港濕地公園及環保組織合作，把物料製成舊衣回收箱手柄、盲人點字板等，實地測試物料的抗病毒性能及耐用性，結果顯示物料不但沒有任何損壞，其表面亦沒有檢測到新冠病毒、大腸桿菌及金黃葡萄球菌。

團隊將為深水埗區內過百座缺乏管理的「三無大廈」，以物料製作成門柄保護套，協助減低大廈內的病毒傳播風險，亦計劃與當區學校聯絡委員會合作推動學生參與設計，同時希望把物料應用於中小學校園、醫療保健設施以及公共運輸系統。