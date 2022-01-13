小提琴演奏級學業優秀青年黃埔持磚　裁暴動罪成囚3年半 (12:41)

被告銀行文員鍾梓軒（現年26歲）被裁定於2019年12月1日，在黃埔德康街、德安街和船景街一帶與其他人參與暴動罪成，同案另兩名女被告罪脫。辯方求情指出，被告的學業成績優秀，讀大學時獲選院長嘉許名單；他亦有音樂才華，17歲考取小提琴演奏級，是社會棟樑。散庭時旁聽者叫被告「保重！著多件衫」，被告點頭示意。

姚官表示，當晚有人堵路及破壞店舖，被告置身暴動的示威者之中，他遭警方截停後，扔掉手持的磚頭在地上，案情嚴重。姚官引述辯方稱，被告不是積極參與者，他沒有案底；被告是出色的小提琴家，求情信提及他品格高尚，案件令其家人遭受沉重打擊，被告感到無奈。

姚官認為被告並非出於預謀犯案，案發歷時十數分鐘，但現場有兩家店舖被嚴重破壞，加上示威者以磚頭堵路，導致交通擠塞，破壞社會安寧，就本案可判處4年或以上監禁。姚官考慮到被告不是帶領者和號召者，沒有造成人命傷亡，他亦承認大部分案情，酌情減刑至3年半。