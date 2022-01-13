女子向警高空擲鋼柱囚2年7個月　官：被告拒求情相信無悔意 (12:46)

陳官引述背景報告稱，被告楊迎曦（犯案時35歲）已婚，曾在英國就讀傳譯碩士課程及工作，其後回港工作，她對犯案沒有評語。陳官稱，2019年起的社會事件令全港巿民及商舖深受其害，而被告當日行為屬「挑戰同埋打擊執法人員嘅公權力」，亦可能傷及旁觀者，或令他人「有樣學樣」，後果不難想像。

鋼柱物主無索償 官仍下令賠償1000元加監1個月

陳官又批評被告「以為激情可以贏得掌聲，是十分謬誤、一廂情願的想法」，報告未能顯示她有一絲悔意或歉意，總結傷人罪名判囚兩年半，高空擲物則判囚3周，兩罪同期執行；Lady M早前回覆不清楚鋼柱的價值，亦不擬追討賠償，陳官形容店舖「好慷慨」，但仍會就盜竊罪頒賠償令。他粗略估計該鋼柱值1000元，判被告3個月內繳清賠償，以及監禁1個月，與其餘兩罪分期執行，總刑期為31個月。

相關報道：

女子商場向警擲鋼柱 企圖傷人等3罪成還押候判（2021年12月23日）

女子涉商場高處向警擲金屬柱 鄧竟成子作供：見圓柱物跌前方2呎「呆咗一呆」（2021年10月26日）

女子涉時代廣場3樓擲金屬拉帶柱受審 擊中2樓指示牌無警受傷（2021年10月25日）