女子向警高空擲鋼柱囚2年7個月　官：被告拒求情相信無悔意 (12:46)

前年7．1遊行期間，警方進入銅鑼灣時代廣場拘捕多人，36歲女廣告編輯從商場高處向警方速龍小隊投擲一支屬店舖Lady M的拉帶鋼柱，經審訊後被裁定企圖有意圖而傷人、盜竊及自建築物掉下物體（下稱高空擲物）3罪成立，刑事毁壞罪名則不成立，今（13日）於區域法院判囚31個月，以及賠償店舖1000元損失。法官陳廣池指出，案發日為《港區國安法》生效翌日，集結人群「明顯地衝着挑戰政府權威而來」。而被告針對警員擲鋼柱，挑戰公權力，她亦不願求情，相信她無悔意。
陳官引述背景報告稱，被告楊迎曦（犯案時35歲）已婚，曾在英國就讀傳譯碩士課程及工作，其後回港工作，她對犯案沒有評語。陳官稱，2019年起的社會事件令全港巿民及商舖深受其害，而被告當日行為屬「挑戰同埋打擊執法人員嘅公權力」，亦可能傷及旁觀者，或令他人「有樣學樣」，後果不難想像。
鋼柱物主無索償 官仍下令賠償1000元加監1個月
陳官又批評被告「以為激情可以贏得掌聲，是十分謬誤、一廂情願的想法」，報告未能顯示她有一絲悔意或歉意，總結傷人罪名判囚兩年半，高空擲物則判囚3周，兩罪同期執行；Lady M早前回覆不清楚鋼柱的價值，亦不擬追討賠償，陳官形容店舖「好慷慨」，但仍會就盜竊罪頒賠償令。他粗略估計該鋼柱值1000元，判被告3個月內繳清賠償，以及監禁1個月，與其餘兩罪分期執行，總刑期為31個月。
相關報道：
女子商場向警擲鋼柱 企圖傷人等3罪成還押候判（2021年12月23日）
女子涉商場高處向警擲金屬柱 鄧竟成子作供：見圓柱物跌前方2呎「呆咗一呆」（2021年10月26日）