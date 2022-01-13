新冠疫情｜7食肆列高危地點　上環壽司郎、炮台山譚仔、北角翠河餐廳【附名單】 (11:45)

政府列出7個新型冠狀病毒最新高危地點，全部均屬食肆。強制檢測：20地點納強檢 屯門寶田街市、北角渣華道街市、中央圖書館、油塘大本型大食代等【附名單連結】
高危地點名單：
‧銅鑼灣告士打道311號皇室堡4樓402號舖CoCo壹番屋（1月7日下午3時至5時）
‧上環德輔道中199號無限極廣場2樓201號舖壽司郎（1月9日上午10時至11時30分）
‧油塘高超道38號大本型商廣場3樓308-312舖大食代（1月6日下午12時30分至1時30分，或1月7日上午9時至10時）
‧北角七姊妹道106-110號地下1號舖翠河餐廳（1月10日下午12時30分至4時30分）
‧將軍澳翠琳路11號翠林新城匯翠坊街市2樓W62號舖師兄茶冰室（1月8日上午11時30分至下午12時30分）
‧北角炮台山英皇道177-191A利都樓地下B及C舖譚仔雲南米線（1月6日下午6時30分至7時30分）
‧北角堡壘街19號A地下翠河餐廳（1月5日下午7時至8時）
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