屯院翁出院前惡化不治　醫生診斷患吸入性肺炎無寫牌板 (21:04)

已退休的事主陳良河終年70歲，他於2016年8月25日入院，同年11月17日死亡。時任屯門醫院（內科及老人科部）副顧問醫生鄭加成供稱，11月16日晚上9時半，護士黃錦麟指出事主有不尋常的維生指數、微燒及氣促等，鄭加成得知事主曾嘔吐，診斷他患吸入性肺炎，遂囑護士為事主抽痰、增加氧氣、注射抗生素及類固醇，並安排抽血及照X光。事主情況其後有改善，血含氧量達至正常水平，並有儀器監察其情況。鄭加成當晚10時下班，往後的醫療決定交由醫生呂慧翔負責。

曾協助事主的黃錦麟則稱，他按鄭加成的指示為事主增加氧氣後，其情況轉趨穩定。事主的血含氧量，分別在11月16日晚上10時許及約11時低於90%，黃錦麟遂按接手醫生呂慧翔的口頭指示，兩度為事主增加氧氣。黃錦麟又稱，曾多次詢問事主有否不適，但他稱沒有。直至11月17日凌晨零時許，黃錦麟發覺事主沒有知覺，呂慧翔到場檢查發現事主沒有脈搏，並有另外3名護士一同協助急救，惟事主最終不治。

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