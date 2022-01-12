教師涉虐打菲傭案　事主泣稱家人依賴其收入　故忍耐沒求助 (20:39)

事主Pales Eden Gumba供稱，35歲被告麥佩珊要求她每天在被告出門前拖地，晚上睡前清洗所有玩具及抹乾浴室地板，故她需早上5時半起牀工作至午夜12時。辯方質疑，被告要求事主午夜12時前睡覺，加上一家人在小孩入睡後會避免發出聲響，故事主根本不能工作至午夜。事主則解釋她會在廚房關門洗玩具，而被告早上會確認她已清潔並擦乾玩具。

去年2月13日下午約4時，事主稱被告幼子不肯吃粥並哭泣，被告尾隨事主到廚房，要求她吃剩餘的粥，她不肯，被告憤而在粥裏加洗潔精，要求事主食用，事主在被告脅迫下哭着吞下粥。

辯方則指出案發日是年初二，被告一家中午前外出拜年，晚上7時才回家，質疑事件不曾發生。事主不同意，稱被告一家下午4時便折返，其後發生上述事件；辯方又稱事主曾餵被告的孩子吃熱粥，令其嘴唇燙傷，故被告不准事主餵粥。事主否認曾令孩子燙傷，並稱有相關照顧幼兒的經驗。審訊明（13日）續。

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