警拉12男女涉非法賽車 扣查9輛超級跑車 (17:10)

被扣查9輛超級跑車，包括麥拿倫、林寶堅尼、法拉利、保時捷等。被捕12名男女大部分報稱職業為商人，住數千萬豪宅。

新界北總區交通意外調查及支援組伍詠詩警司指，警方發現近日網上流傳一段影片，片段顯示於1月2日早上約7時半，有8輛超級跑車，在粉嶺公路近康樂園高速往大埔方向行駛，跑車司機無視其他車輛，在車群中穿插。

警方經深入調查發現當日共有17輛跑車，經獅子山隧道高速往新界方向行駛。經連日蒐證及調查，於周一起一連三日，以非法賽車及協助及教唆他人非法賽車罪名拘捕11男1女，年齡由30至60歲。行動中，警方扣查9輛超級跑車，並檢取車上行車紀錄儀及被捕人手提電話，作進一步調查。

新界北總區重案組總督察徐嘉穎表示，警方一直關注非法賽車及超速駕駛行為，尤其在周末清晨或深夜，聯群結黨開快車，甚至將開快車片段上載社交媒體分享，助長不良風氣。

有見及此，新界北總區交通部及刑事部於今年初成立反飛車專隊，主要針對新界北非法賽車活動熱點執法，包括吐露港公路、新娘潭路及荃錦公路等，結合刑事調查及情報搜集與交通部專業知識，務求加強打擊有組織及嚴重交通違例。專隊會恒常在社文媒體網站，進行網上巡邏，打擊非法賽車參予者及策劃者。

以今次行動為例，警方留意到途經車輛拍攝案發情况，隨即翻查新界區主要幹道及隧道閉路電視，同時進行情報搜集，於短時間成功鎖定涉案17輛超跑，以及相關車主或司機。警方會全力追緝涉案司機，亦會抽出幕後組織非法賽車者。