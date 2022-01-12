霍英東遺產案｜霍麗娜、霍震寰庭外表示希望和解 (17:14)

庭上今披露，霍震宇將於下周二出庭作供。另昨日庭上披露，有榮有限公司（下稱有榮）因收益不足以支持發展南沙項目，將其股權以1元轉售給霍英東基金，條款指明有榮可在10年內回購該股權。

代表霍麗娜的資深大律師余若海繼續陳辭稱，轉股一事在2011年11月底的霍英東基金會議上首度披露，惟霍麗娜非公司董事，事後才得悉事件。霍震寰在12月的股東大會上稱「呢樣嘢期限過咗，但如果到時我哋大家董事同意，係可以（回購）嘅，我哋尊重當時（父親）嘅意願，再搵律師研究下」。

余若海續說，霍震寰在2012年3月的家族會議上又稱，父親欲透過有榮「打造番地產王國」，「後來因為要長線投入，娛樂公司有錢入嚟，所以轉畀霍英東基金，講明有榮有權買返股份，大家唔好再講咁多嘢啦，爸爸嘅意願係咁」。惟霍震寰在證人供辭中表示，若父親有意回購有榮的一股，「一定會向家庭成員提出，否則唔會將35.2億交畀何銘思（霍英東已故摯友），放入銘源投資南沙，反映有榮個option（回購）對父親而言，早已變得毫無意義」。

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