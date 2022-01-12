21歲男襲法輪功成員罪成月底判刑　另兩男因閉路電視片質素差罪脫 (16:54)

3名被告依次為柯衍湛、陳嘉明及王述傑。區域法院暫委法官許肇強裁決時稱，有警員看到首被告在2019年9月24日下午於長沙灣警署外流連，指稱他形迹可疑，懷疑他與傷人案有關，遂帶他入警署調查。

首被告的手機被發現有事主及案發現場的相片，他在錄影會面解釋認為事主「樣衰」，故拍下照片自娛。許官直斥理由極牽強、無稽，令人難以置信，又稱事主的衣著明顯是在不同季節拍下，相信事主被視作目標及被偷拍。

許官又稱，被告的WhatsApp及Zello群組信息，內容明顯是有關合伙及早有預謀的行動，並與本案接載行動者離開現場、收集時間路線的案情脗合，遂裁定他罪成。另兩名被告分別礙於閉路電視片段質素差，以及控方沒有證明第三被告下載Zello或是群組成員之一，故裁定兩被告罪名不成立。