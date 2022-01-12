新冠疫情｜20歲港大生初陽　與另兩染疫者1月4日晚同場光顧希慎廣場牛気【附患者行蹤】 (21:58)

【21:58】衛生防護中心晚上發稿補充，屬北角空姐群組、曾赴洪為民生日會的廠商會青年委員會委員王詩雅（個案12838），當日與香港菁英會秘書處32歲女職員（個案12882）一同於牛気用膳。衛生防護中心傳染病處主任張竹君日前公布個案12882詳情時，稱王詩雅只是到牛気短暫出現「say個hi」。

籲1月4日晚6時後牛気食客聯絡衛生防護中心

衛生防護中心呼籲1月4日晚上6時後於銅鑼灣希慎廣場牛気用膳的人，致電中心熱線2125 1111或2125 1122，以便中心進行流行病學調查及接觸者追蹤工作。

【16:43】張竹君表示，個案12882於同一時段曾光顧該餐廳，懷疑大學生在該處受感染，兩人座位之間有另一行枱。患者為港大學生，去年12月中最後上學，居於香港仔石排灣邨碧朗樓。

張竹君呼籲，1月4日晚上7時41分或之後逗留在銅鑼灣希慎廣場牛気的人，一定要接受新冠病毒檢測，以及要聯絡衛生防護中心，將安排檢疫。

張竹君稱，擔心希慎廣場牛気已出現新冠病毒傳播，提及過往曾有「打邊爐」霧化造成新冠病毒傳播，衛生防護中心正與食環署等部門到牛気實地調查，包括食肆需否改善換氣等。

患者行蹤：1月4日到上環心事如塵茶食亭，以及1月6日上午11時至下午5時到灣仔心事如塵茶食亭做兼職；1月7日到銅鑼灣皇室堡CoCo壹番屋、Pull&Bear、希慎廣場、圓圓小姐Lady BoBo；1月9日到旺角朗豪坊、旺角中心、金雞廣場。

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