新冠疫情｜業界冀100房以下酒店獲抗疫基金30萬元　質疑若不獲資助「做就有份多謝就無份」 (15:50)

李漢城表示，2017/18年時酒店從業員有約4萬人，但現只有2萬人，憂農曆年後市況仍不好轉，業界會積極考慮裁員。他又稱，現時酒店房價平均跌三至五成，甚至有跌五成以上；加上政府突然將檢疫日數由21日減至14日，令酒店無所適從，舉例有著名度假酒店原本農曆新年前入住率達九成，但在政府上周五收緊防疫措施後，入住率跌至三成，並且對農曆年後市況不感樂觀。

旅議會盼旅行代理商最少獲15萬元資助

旅遊業議會主席徐王美倫則稱，旅遊業過去兩年「死守苦撐」，希望政府可在農曆新年前發放新一輪資助，資助10人以下的旅行代理商15至20萬元，10人以上的旅行代理商則每多一人獲額外5000至1萬元。

立法會旅遊界議員姚柏良表示，「𠵱家疫情清唔到零，但旅遊業務就清零」，他期望政府援助精準到位，亦可援助酒店業界。對於維持「清零政策」會否阻礙日後與國際旅遊接軌，姚柏良稱當然希望與世界接軌，但現時各地疫情肆虐，所以最希望先與澳門、廣東省與內地珠三角等地通關。

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