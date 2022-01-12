港台兼職記者涉藏仿製槍受審　被告知專讀電影　稱用作拍攝畢業作品 (14:36)

被告洪嘉榮（22歲，學生）被控於2021年4月15日在港鐵海洋公園站大堂，管有兩支塑膠製手槍和一部「Baofeng」對講機。警員汪家劍從被告的背囊搜出玩具槍及對講機，被告表示他在知專設計學院修讀電影。汪家劍不同意因被告佩戴黑色口罩而留意他。

港台多媒體總編輯陳易安供稱，任初級記者的被告當日第四天上班，他獲安排到警察學院採訪，陳易安確認被告毋須帶涉案物品工作。通訊事務管理局電訊監督姚海祺供稱，涉案對講機頻率並不符合豁免規定，但持牌無線電商可調校頻率。

警員陳家希稱，被告在錄影會面中指出涉案物品是拍攝畢業作品的道具，片中主角逃難時需要用到，被告向朋友借用玩具槍，他沒裝上俗稱「BB彈」的膠子彈，他亦只購買一部聲稱毋須牌照的對講機，且沒接通訊號。被告說案發前一天拍攝，亦沒有歸家，故物品仍在背囊內。