新冠疫情｜北角楓林花園三期增兩初陽　袁國勇：疑有垂直傳播　B室單位住客撤離檢疫【附患者行蹤】 (17:20)

歐家榮表示，個案12985的83歲母親1月11日在檢疫中心出現病徵，送院後初步陽性，首個樣本的CT值為16至18（即病毒量高），她曾打兩針科興疫苗。當局昨晚收到另一宗初步陽性個案，32歲男患者居於楓林花園三期9B室，任職工程監督，不認識居6B室兩名染疫住客。他曾打兩針復必泰疫苗，1月9日出現上呼吸道病徵，昨往瑪麗醫院求診，樣本呈初步陽性，CT值為17.6（即病毒量高）。因他於昨日傍晚到醫院求診，大廈圍封檢測時他不在場。

衛生防護中心下午補充83歲母主要行蹤：北角堡壘街百佳、鰂魚涌華懋交易廣場惠康。

9B室32歲男患者主要行蹤：傳染期1月5至8日到大潭紅山半島、北角百福花園、將軍澳翠林邨、油塘高俊苑、啟德1號（II），每間屋都逗留多個小時，同場其他工人或業主要檢疫；另到過上環無限極廣場壽司郎、北角渣華道戶外街市、將軍澳師兄茶冰室、油塘大食代@大本型、北角譚仔。

袁國勇稱，9B室住客表示從無灌水入廁所地渠，相信U形隔氣管乾涸，令帶病毒空氣易走入屋。因大廈外牆維修，該單位住客多數關窗，加上常開廁所抽氣扇，造成負壓，易將糞便渠空氣抽入屋，他認為維修過程確會令屋內人感染風險增加。

環保署人員則表示，該大廈樓齡約30年，個多月前剛完成外牆污水渠更換工程。在大廈進行煙霧測試發現，樓上單位可聞到樓下的煙霧，顯示可能出現垂直煙囪效應。

新冠疫情 相關報道：