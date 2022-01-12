新冠疫情｜北角楓林花園三期增兩初陽　袁國勇：疑有垂直傳播　B室單位住客撤離檢疫 (13:06)

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（12日）到北角建華街51號楓林花園第三期視察。上址昨（11日）已有一名男住客（個案12985）確認陽性，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，上址再有兩名住客初步陽性，累計3人染疫，全部居於B室。袁國勇認為大廈出現垂直傳播，相信病毒由6B室單位經污水渠傳去9B室單位，所有B室住客要撤離檢疫，預料涉及14戶。
歐家榮表示，個案12985的83歲母親1月11日在檢疫中心出現病徵，送院後初步陽性，首個樣本的CT值為16至18（即病毒量高），她曾打兩針科興疫苗。當局昨晚收到另一宗初步陽性個案，32歲男患者居於楓林花園三期9B室，任職工程監督，不認識居6B室兩名染疫住客。他曾打兩針復必泰疫苗，1月9日出現上呼吸道病徵，昨往瑪麗醫院求診，樣本呈初步陽性，CT值為17.6（即病毒量高）。因他於昨日傍晚到醫院求診，大廈圍封檢測時他不在場。
袁國勇稱，9B室住客表示從無灌水入廁所地渠，相信U形隔氣管乾涸，令帶病毒空氣易走入屋。因大廈外牆維修，該單位住客多數關窗，加上常開廁所抽氣扇，造成負壓，易將糞便渠空氣抽入屋，他認為維修過程確會令屋內人感染風險增加。
環保署人員則表示，該大廈樓齡約30年，個多月前剛完成外牆污水渠更換工程。在大廈進行煙霧測試發現，樓上單位可聞到樓下的煙霧，顯示可能出現垂直煙囪效應。