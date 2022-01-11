5男女暴動罪脫蒙面罪成　3人判囚10周　兩人判更生中心及社會服務令 (19:24)

5名被告依次為現年17歲男生、3名大專生李安翹（19歲）、蘇雅賢（23歲）和謝兆雄（24歲），以及結他教師陳樂燊（28歲），5人自上月22日罪成後還押至今。高官認為，案發日為禁蒙面法生效翌日，傳媒廣泛報道生效情況，眾被告不可能不知犯案後果，判17歲男生入更生中心，19歲女學生因審訊前認罪，按報告建議判240小時社會服務令，其餘3人判囚10周。

辯方求情指出，首被告成績及品行優異，今年將應考中六文憑試，望早日重拾書本備試，日後成為奉公守法的人；第三被告本性純良，案發後積極面對，成績進步，望判處少於兩個月監禁，望能今年完成社工高級文憑課程；第四被告勤奮、主動，對機械工程有興趣，盼將來能貢獻社會，回報獨力撫養兩兄弟的母親。

高官認為第三至五被告案發時已成年，法庭須考慮判刑的阻嚇力，縱三人有良好背景、熱心公益，亦非減刑理由，判囚10周。