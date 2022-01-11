新冠疫情｜空姐群組增9人染疫累計37宗　中信証券員工曾赴兩健身中心、朋友公司晚宴 (19:09)

北角空姐（個案12676）相關個案：

．個案12967（38歲男子）及個案12977（36歲女子）：均為與空姐母親（個案12754）聚餐婦人（個案12821）的非同住家人，居於炮台山木星街18號縉景臺，兩人均於1月5日被送入檢疫中心，至1月9日發燒，檢測陽性。女患者在中環卑利街榮源茶行工作；男患者是測量師，在灣仔博覽道東地盤工作；兩人1月2日下午3時許到打鼓嶺老徐農莊士多啤梨園。

．個案12969：32歲女子，將軍澳安寧花園染疫印傭（個案12903）的家人，無接種新冠疫苗。她在中環置地廣場中庭Dior男裝部任職售貨員。

．個案12970：31歲男子，居於北角和富中心第15座，在觀塘羅兵咸永道會計師樓工作，無接種新冠疫苗。患者是早前個案12825（北角國都大廈中信証券員工）及個案12841（曾與空姐母聚餐）的同住家人。

．個案12979及個案12985：中信証券員工，早前個案12825的同事

*個案12979居於美孚新邨第五期蘭秀道5-7號，被送往檢疫前曾入住沙田帝逸酒店。

*個案12985居於北角楓林花園三期，1月2日到中環中國工商銀行大廈PURE Fitness健身，另到翠河餐廳；1月3日到九龍灣德福廣場麥當勞、百老匯電器，當晚到尖沙嘴維港皇宴ClubONE出席朋友公司的晚宴，同枱的人要檢疫；1月4日到FIT24北角店健身，下午到銅鑼灣利園山道工聯會醫療中心做針灸；1月5日再到FIT24北角店；1月6日檢測陰性，同日到過北角堡壘街百佳；1月8日入檢疫中心。

．個案12982：16歲少女，是中信証券個案12825的朋友（個案12913）的同住家人，居於北角雲景道50號富麗園B座，就讀嘉諾撒聖方濟各書院學生，1月7日最後上課，1月8日入檢疫中心。

．初步陽性個案1：居於大埔美新大廈5D室，其印傭（個案12854）與空姐母親一名跳舞朋友的印傭（個案12805）返同一教會。患者另外兩名家人早前已確診。

*患者在艾奕康有限公司工作，1月4日到過將軍澳日出康城地盤巡查；1月5日到佐敦明珠廣場10樓參加培訓；1月7日入檢疫中心；1月9日喉嚨痛，1月10日送院及檢測陽性。

．初步陽性個案2：居於將軍澳安寧花園，今日新增個案12969的同住家人；在銅鑼灣崇光百貨地下YSL工作，1月4日最後上班。早前公布確診的屯門愛定商場東亞大藥房20歲女少東（個案12954），亦在銅鑼灣崇光百貨兼職，但兩人互不相識。

新冠疫情 相關報道：

增21陽性個案 愛定商場東亞大藥房一家四口染疫 父女基因排序與望月樓源頭空少相同【附個案行蹤】

竹篙灣檢疫中心女保安初步陽性 居屯門寶田邨 張竹君料屯門現隱形傳播【附屯門區檢測中心資料】

張竹君更正地址 生日宴染疫者曾到干諾道西155號屬私人地方

理大推算發病高風險地區將延伸荃灣、沙田、九龍灣、觀塘、元朗 籲減非必要出行