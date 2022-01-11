霍英東113億遺產案重啟　長房3子女爭議南沙發展項目　霍震宇擬周一作供 (18:51)

案件牽涉長房5名兄弟姊妹，分別為長子霍震霆（Timothy）、次子霍震寰（Ian）、三子霍震宇（Benjamin）、長女霍麗萍（Patricia）、次女霍麗娜（Nora），以及霍興業堂置業有限公司、霍英東基金有限公司及有榮有限公司等。

霍震霆由資深大律師杜淦堃代表；霍震寰由前律政司長、資深大律師黃仁龍及資深大律師孫靖乾代表；霍震宇由資深大律師Clifford Smith代表，霍麗萍由大律師劉祉仁代表，霍麗娜則由資深大律師余若海及薛日華代表。霍興業堂置業有限公司、霍英東基金有限公司及有榮有限公司等，則由資深大律師翟紹唐、文本立及黃文傑代表。

資深大律師余若海在開案陳辭中，引述霍震寰於2012年與前特首董建華的對話稱，霍英東2006年逝世後的遺產約有113億元，2000至2006年間，霍英東向主要負責發展南沙項目的霍英東銘源發展有限公司（下稱銘源）注資35.2億元。

余若海另引述霍英東的自傳等稱，霍英東因政治原因被迫淡出香港地產業，改為投資南沙項目以重新打造「地產王國」，並非只為公益。霍英東番禺基金在1991年與番禺政府簽訂協議，其後以3億元購入約11,000畝的南沙地皮，霍英東番禺基金及有榮有限公司（下稱有榮）各佔一股。惟因有榮的資金不足，遂在1997年以象徵式一元將股權轉售給霍英東基金，條款指明有榮可在10年內回購該股權，而其回購價值截止2007年為止約為23億元。聆訊明（11日）續。