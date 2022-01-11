已婚男教師涉非禮未成年女學生　屢傳曖昧信息邀做情婦 (17:36)

沙田一間中學的37歲已婚男教師涉於兩年間，兩次在住所內撫摸、指插一名女學生私處，並把她的手放在自己陰莖，着她替自己手淫。男教師涉屢次向女生傳送曖昧信息，試探女生成為他的情婦，又說女生不幸是喜歡上他，及會「蝕底」給他。被告否認一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，以及一項非禮罪，今（11日）在區域法院受審。
被告C.C.H.（37歲）被控於2013年11月29日在荃灣一單位，向16歲以下的女童X作出猥褻行為，以及於2015年3月某日猥褻侵犯X。案發時X為14歲至15歲。辯方反對將信息呈堂作證，爭議日期等資料是否確實。
控方開案陳辭表示，被告是X的中二數學教師及中三班主任。X因為想了解被告，她於2013年9月加被告為facebook好友，兩人私下傳信息，被告不時駕車接送X。同年11月，已婚及育有孩子的被告在WhatsApp試探要X成為他的情婦，問X會否到他家溫習。他說X最不幸是喜歡上他，而X會「蝕底」給他。
首次案發時，X到被告家中溫習，被告着X入房並把她躺卧牀上，被告親吻和撫摸X胸部，X推開他的手。被告把X的手放在他的陰莖上，教X替他手淫，他指插X的陰道。X表示「唔好」，惟被告繼續。事後兩人關係持續，被告問X「你幾時同我含」等。約一年半後，被告於住所掐X的胸部及指插其陰道，X推開被告及拒絕。X離開後哭泣，被告則對X說「上次條巨腸畀你融化咗」。2019年1月，X向警方報案。
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