已婚男教師涉非禮未成年女學生　屢傳曖昧信息邀做情婦 (17:36)

被告C.C.H.（37歲）被控於2013年11月29日在荃灣一單位，向16歲以下的女童X作出猥褻行為，以及於2015年3月某日猥褻侵犯X。案發時X為14歲至15歲。辯方反對將信息呈堂作證，爭議日期等資料是否確實。

控方開案陳辭表示，被告是X的中二數學教師及中三班主任。X因為想了解被告，她於2013年9月加被告為facebook好友，兩人私下傳信息，被告不時駕車接送X。同年11月，已婚及育有孩子的被告在WhatsApp試探要X成為他的情婦，問X會否到他家溫習。他說X最不幸是喜歡上他，而X會「蝕底」給他。

首次案發時，X到被告家中溫習，被告着X入房並把她躺卧牀上，被告親吻和撫摸X胸部，X推開他的手。被告把X的手放在他的陰莖上，教X替他手淫，他指插X的陰道。X表示「唔好」，惟被告繼續。事後兩人關係持續，被告問X「你幾時同我含」等。約一年半後，被告於住所掐X的胸部及指插其陰道，X推開被告及拒絕。X離開後哭泣，被告則對X說「上次條巨腸畀你融化咗」。2019年1月，X向警方報案。