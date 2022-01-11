新冠疫情｜竹篙灣檢疫中心女保安初步陽性　居屯門寶田邨　張竹君料屯門現隱形傳播【附屯門區檢測中心資料】 (16:54)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在新型冠狀病毒疫情記者會表示，本港今日（11日）的初步陽性個案當中，一名51歲女子是竹篙灣檢疫中心保安，居於屯門寶田邨第3座。張竹君指出，近期多宗個案在屯門區居住和生活，加上個案較遲被發現，懷疑屯門可能有隱形傳播鏈，政府會在該區增加檢測服務。
染疫竹篙灣檢疫中心保安員獨居，平日通常乘港鐵及接駁巴士上班，近日主要在屯門建生邨、寶田邨及屯門市中心一帶活動。由於在檢疫中心工作，她定期接受新冠病毒檢測，1月8日檢測陰性，至昨（10日）喉嚨痛、檢測陽性。她在檢疫中心主要負責派物資、為檢疫者送行李等，通常都有穿足個人防護裝備；上班時曾在貨櫃箱進食，同場的人要檢疫，當局正追查患者有無其他密切接觸者，並會跟進患者可能的感染源頭。
屯門社區檢測中心/流動檢測站，供在屯門區居住或工作的市民檢測：
．兆麟社區中心：今午2時起，一連7日朝8晚10開放
．安定友愛社區中心地下操場：1月12日起提早開放，朝8晚8服務
．建生社區會堂：朝10晚8服務
以下5個流動檢測站由1月12日起一連三日朝10晚8服務：
．友愛體育館
．友愛足球場
．新和里遊樂場
．蝴蝶灣社區中心
．大興社區會堂
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