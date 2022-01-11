七旬翁屯門醫院求醫亡　家屬不滿院方稱「醫生是人不是神」 (16:21)

事主陳良河終年70歲，已退休。他2016年8月25日入院，同年11月17日死亡。案件由死因裁判官黃偉權審理，事主的女兒及女婿有列席，醫管局則被列作有利害關係方。

事主的女婿陳伯顯亦是醫生。陳伯顯供稱，事主有糖尿病、心肌梗塞的病史，2014年曾進行通波仔手術，需服用薄血丸，事主手術後的活動能力自如。陳伯顯稱，事主於2016年8月25日因為嘔吐、頭暈等而入屯門醫院，醫生診斷事主出現腦中風及肺炎，情況好轉後，事主轉入R10A的康復大樓病房，進行中風後的治療。陳伯顯稱，事主當時的手腳乏力，行動時需有人攙扶，吞嚥能力亦受阻。

陳伯顯稱，院方曾與家屬商討事主出院度假事宜。11月16日晚上，事主的妻子探訪他時，發現事主曾嘔吐，約晚上9時則應護士要求離開。陳伯顯續稱，翌日清晨事主太太收到醫院來電，稱事主的情況危殆，其後又收到來電說搶救無效。他們抵達醫院時，看到護士進行搶救，醫生其後宣布事主於11月17日凌晨1時36分去世。

陳伯顯又稱，醫生從沒解釋事主的情況，直至翌日與主診醫生會面，才得知事主的血含氧量偏低，且事主死前兩小時已有不妥。聆訊午續。