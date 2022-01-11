新冠疫情｜增21陽性個案　愛定商場東亞大藥房一家四口染疫　父女基因排序與望月樓源頭空少相同【附個案行蹤】 (16:34)

與屯門愛定商場東亞大藥房相關的新增個案：

個案12966：藥房東主，昨（10日）公布個案12945的父親，居於屯門愛琴海岸第8座。早前引發又一城望月樓群組的國泰航空男空中服務員（個案12611）於上月27日到藥房購物，父女均帶Omicron變種病毒，病毒基因排序與他完全脗合，有可能是在藥房受感染（相關報道：港增24陽性個案5屬本地感染 源頭不明女子父初陽 染疫國泰空少曾赴父女藥房購物【附部分個案行蹤】）

個案12966的11歲兒子：

．就讀屯門博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學六年級

．1月3日發病

．12月31日與家人到沙田新城市廣場Outback Steakhouse、商務印書館及city'super

．1月3日因發燒，下午12時至12時半到屯門黃金海岸商場莊柏醫療向張思敏醫生求醫，之後到黃金海岸商場Le Cafe

．1月4日及5日請病假無上學，1月6日及7日回校上課，由家人接載上學、乘校巴放學

個案12966的45歲妻子

．家庭主婦，1月5日開始發燒

．2021年12月31日與家人到沙田新城市廣場Outback Steakhouse

．1月1日及2日在家

．1月3日早上10時許到屯門兆麟政府綜合大樓換身分證，之後到過太平洋咖啡、黃金海岸Market Place，並於下午1時至1時半到黃金海岸商場莊柏醫療向張思敏醫生求醫

．1月7日到屯門官立中學及馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學交表，之後到屯門V city老虎冰室及一田

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