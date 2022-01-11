新冠疫情｜理大推算發病高風險地區將延伸荃灣、沙田、九龍灣、觀塘、元朗　籲減非必要出行 (15:07)

理大潘樂陶慈善基金智慧城市研究院院長、講座教授史文中指出，南非Omicron發病高風險區域最初為首發現Omicron的豪登省，其後先擴散到鄰近省份，再擴散到交通聯繫緊密的省份。其團隊根據規劃署進行城市規劃時候劃分的291個小規劃統計區（TPU），分析發病風險時空預測。他稱今日（11日）屯門、大埔、九龍塘、北角、銅鑼灣及跑馬地均為高風險地區，即發病風險指數為0.8至1；預測在1月12日擴展至荃灣、1月13日擴展至沙田、1月14日擴展至九龍灣、1月15日擴展至觀塘、1月16日及17日高風險地區則擴展至元朗。

團隊又預測，全港平均發病風險從今（11日）的0.66，將會在1月17日上升至0.77。史文中補充，全港發病風險已經在政府收緊社交距離措施後降低，模型推測假如香港並無在1月7日收緊社交距離措施，今日全港平均發病風險將會是0.78。

史文中稱，過往曾以預測數據與真實感染率比較，稱預測準確率超過80%。他認為，Omicron疫情發展到讓人擔心的階段，政府應該於未來一周在高風險區域加強疫苗接種及檢測資源。他又表示，政府宣布小學及幼稚園停課，可有助降低發病風險。

他又指出，本港1月駕車出行量比上月降低16.82%，步行量比上月降低19.09%，可見市民主動減少娛樂、購物等出行活動。

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