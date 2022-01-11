男生刺警頸認意圖傷人罪　還押下周一判刑 (13:24)

被告許添力（現年21歲）承認於2019年10月13日在觀塘港鐵站近A1出口行人天橋，意圖使軍裝警員梁兆祥的身體受嚴重傷害，而非法及惡意地傷害他。案情指出，事主的頸部被刺傷後有3.5厘米長的切口，迷走神經、咽縮管等受損，留醫6日出院，其聲帶癱瘓、聲線沙啞，將不能完全復元。

被告自行讀出求情信，感謝懲教人員、社工、心理學家等，在他還押兩年期間指點及開解他，稱願意承擔案中法律及道德責任，並將就讀都會大學心理學學士課程，冀成為心理學家，回饋社會，望獲社會接納。他讀出信件時，到庭旁聽的父親、繼母、姊姊等親屬不時拭淚。

辯方求情指出，精神科報告顯示被告患有自閉症，案發時他與當時的女友走散，他擔心女友被捕，在抓狂下決定犯案以求被捕，到警署找女友。法官陳慶偉指出難以接納上述解釋，辯方則指出僅解釋被告為何干犯本案，並非為犯案開脫。