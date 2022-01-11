王振民：香港民主由中央主導　屬全新港式資本主義民主制度 (11:25)

王振民形容香港的民主發展存在兩條道路的鬥爭，第一條是「正鬥」，即中央根據一國兩制及《基本法》建立香港民主；第二條是「歪道」，即「反中亂港」勢力在外部敵對勢力支持下，扮演香港民主發展的破壞者。他稱，香港的政權安全於2019年面臨空前危險，「修例風波徹底破壞了香港民主正常發展的基本環境和條件」。

王振民表示，中央對於香港民主發展的主張一貫：第一、既要民主又要安全，稱香港特區的政權，永遠不能是「服務於外國勢力的反華政權」，必須是服務於全體港人和中華民族復興的中國政權，「不安全的民主堅決不能要」；第二、既要民主又要善治，行政、立法互相制衡及配合，「沒有監督的民主不要，善意批評在任何時候都是必要的」；第三、既要民主又要發展，稱政治制度旨在推動經濟及社會發展，「損害經濟民生的民主，不是好民主」；第四、既要選舉又要多元，應積極探索協商、諮詢、對話等多種民主形式。