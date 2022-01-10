支聯會涉煽動顛覆國家政權　破產管理署派資深大律師出庭　李卓人何俊仁鄒幸彤質疑成「政府告政府」 (20:24)

被告支聯會今日未有代表到庭；早前被列作與本案相關者（interested party）的前支聯會副主席蔡耀昌今繼續出庭。蔡耀昌表示雖因前年六四案而服刑中，但支聯會的法律地位尚未釐清，望繼續以此身分應訊，惟羅官指出與有關身分不算是公司代表，不獲公司授權，無法代其陳辭，與觀眾無異。控方認為，蔡耀昌沒有法律基礎代表支聯會，羅官遂下令終止其「與本案相關者」身分。

破產管理署委派律政司前副刑事檢控專員、資深大律師李紹強出庭，李紹強稱10天前才被委託，仍需時研究破產管理署長能否在刑事程序中代表首被告，目前署長仍未決定，希望在2月10日再開庭處理。

今解僱律師團隊的李卓人及何俊仁，以及鄒幸彤均關注2月10日當日能否出席聆訊，並反對由破產管理署代表支聯會。何俊仁指出，萬一破產管理署決定認罪，會影響同案的3人；李卓人稱，署方不曾接觸過支聯會，由其代表支聯會猶如「左手打右手」，違反公義。鄒幸彤更形容此舉將成為「自編自導自演」的笑話。羅官最終批准3人列席，其間不得發言，若有申請須另定程序處理。