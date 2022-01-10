新冠疫情｜空姐群組增4個案　另多6初陽涉榮源茶行人員、中學生、羅兵咸永道員工等 (18:26)

北角國泰空姐及其母親引發的新型冠狀病毒感染群組繼續擴大，今日（10日）的初步陽性個案當中，6宗與該群組有關，包括在中環卑利街榮源茶行工作的36歲女子及其一名同住家人、觀塘羅兵咸永道員工、嘉諾撒聖方濟各書院學生等。連同今日4宗與該群組有關的新增陽性個案，群組累計有28宗陽性及6宗初步陽性個案。
初步陽性個案：
．36歲女子：居於炮台山木星街18號縉景臺，在中環卑利街榮源茶行工作，1月4日傍晚與家人被送入檢疫中心，同日及翌日檢測陰性，1月9日發燒送院檢測陽性。她是早前個案12911（3歲男童）的同住家人；男童曾與另一家人（個案12821）及空姐母親（個案12754）在天后陸田園餐廳小廚一同用膳。
個案行蹤：1月2日曾到「老徐農莊士多啤梨園」
．38歲男子：上述36歲女子的同住家人，任職測量師，在灣仔博覽道東地盤工作，1月4日傍晚入檢疫中心，同日及翌日檢測陰性，1月9日發燒送院檢測陽性。
個案行蹤：1月2日下午到「老徐農莊士多啤梨園」，另到香港仔運動場踢足球等
．32歲女子：居於將軍澳安寧花園，在中環置地廣場中庭一店舖的男裝部任職售貨員。其家中印傭（個案12903）與空姐母親的跳舞朋友家中印傭（個案12805）返同一間教會。
個案行蹤：1月3日到將軍澳東港城購物，另曾在「御美堂」按摩
．31歲男子：居於北角和富中心第15座，在觀塘羅兵咸永道工作，1月3日最後上班，1月5日入檢疫中心，1月8日發燒，翌日送院。其一名同住家人（個案12841）曾與空姐母親在天后陸田園餐廳小廚食早餐，另一家人亦染疫（個案12825，北角國都廣場中信証券員工）
個案行蹤：1月2日與家人到黃大仙祠拜神，之後到黃大仙中心南館香港達人用膳；另到過九龍灣星格流行音樂學院與10多人一同練唱歌，並到德福廣場二期靠得住粥麵小館用膳
．52歲男子：北角國都廣場中信証券，是個案12825的同事，1月8日入檢疫中心，翌日喉嚨痛及咳。患者無接種新冠疫苗。
個案行蹤：1月5日在「四寶食堂」分店用膳；入檢疫中心前因擔心受感染，入住沙田帝逸酒店，酒店同期住客要強制檢測
．16歲少女：居於北角雲景道50號富麗園B座，就讀嘉諾撒聖方濟各書院，已接種兩劑復必泰新冠疫苗。她是北角國都廣場中信証券員工（個案12825及12880）的朋友（個案12913）的家人，1月8日入檢疫中心。
個案行蹤：1月7日最後上學；傳染期曾在天后補習、北角和富中心樓下的美食廣場用膳
群組其他新增陽性個案：
．個案12941：66歲女子，大埔舊墟美新大廈10D室住客（相關報道：美新大廈疑垂直傳播 D室居民撤至竹篙灣）
．個案12944：北角國都廣場「足福里」員工，曾為早前與空姐母親（個案12754）跳舞的女子（個案12860）按摩
．個案12960：88歲婦人，居於筲箕灣明華大廈1座，家人是個案12944
．個案12962：43歲女子，居於君匯港豪匯2座，1月3日與早前公布的個案12838一同出席洪為民生日會（相關報道：192人名單外 生日宴多1中招 與另一染疫女赴宴前聚會 後到跑馬地馬場用膳）
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