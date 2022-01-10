新冠疫情｜唐英年促嚴肅跟進洪為民生日宴　稱政府要樹立榜樣 (17:15)

建制派近期不斷批評特區政府防疫抗疫有漏洞，以致出現第五波疫情爆發。唐英年在聲明中除要求政府嚴肅跟進事件；面對傳染性極高的新型冠狀病毒Omicron變種病毒株，累積了近兩年防疫抗疫經驗的政府，「要重新檢視及堵塞所有有可能出現的漏洞」。

他強調，只有社會同心協力，嚴格執行防疫抗疫措施，才能有效對抗疫情，防止蔓延，短期內「通關」才有希望，避免再次功虧一簣，市民生計才會穩步恢復。

港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷也向傳媒表示，留意到涉事官員已道歉，特首已指示調查，最重要是社會同心抗疫，形容「病毒才是全社會的共同敵人」。

他認為引發新一波疫情是獲豁免檢疫的國泰機艙服務員，稱國泰職員不止一次利用豁免檢疫便利拖累全港市民，認為港府不能視而不見、容許國泰及違規人員繼續免於刑事責任，稱政府必須採取行動，亦有必要檢視如何在法律上加以制約。

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