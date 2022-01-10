新冠疫情｜港增24陽性個案5屬本地感染　源頭不明女子父初陽　染疫國泰空少曾赴父女藥房購物【附部分個案行蹤】 (16:35)

新增源頭不明個案為20歲女子（個案12945），其父親亦初步陽性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前引發又一城望月樓群組的國泰航空男空中服務員（個案12611），曾到個案12945及其父經營的屯門愛定商場215號舖東亞大藥房購物，有待全基因分析以了解父女的個案與個案12611是否有關。

屯門愛定商場染疫父女詳情：

．居於屯門愛琴海岸第8座

．20歲女兒（個案12945）是銅鑼灣崇光百貨兼職售貨員，其餘時間經常在家中經營的屯門愛定商場東亞大藥房工作。她1月2日下午3時至5時半到大埔超級城逛街、下午5時半至6時半去大埔壽司郎用膳坐迴轉枱；另到過愛定商場長城參茸行看中醫

．初步陽性的父親於1月1日發燒及咳，但無求醫，較女兒更早發病，CT值26.4，顯示病毒量不算太高。他平日主要在愛定商場東亞大藥房活動，上班時幾乎每日在愛定商場2樓都城餐廳用膳，有時一日三餐也光顧該餐廳；12月29日到愛定商場發發快餐；12月30日友愛市場歡喜麵家；1月7日屯門V city老虎冰室，另到過沙田新城市廣場Outback Steakhouse及Piccolo Pizzeria & Bar

．早前染疫的國泰空少（個案12611）曾於去年12月27日到東亞大藥房購物。張竹君指出，12月27日至1月9日曾到屯門愛定商場的人要接受強制檢測

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