九巴聾啞乘客稱遭非禮　清潔工認襲追截車長罰款2000另賠3000元 (15:41)

被告謝耀培（42歲），報稱清潔工人，承認於2020年10月19日，在荃灣愉景新城往福來邨天橋，以及曹公街與海壩街交界襲擊勞汝釗。被告原被控在青山公路青山灣段近華都花園的九巴巴士路線67M車廂內，猥褻侵犯女子X，早前獲控方撤控。

辯方求情稱，案發當日是被告首天上班，他因本案失去該工作，並於去年底另覓一份清潔工。辯方續稱，案發至今逾一年，望法庭考慮被告及其家人承受的心理負擔，以及被告坦白認罪而輕判。

案情稱，案發當日早上10時許，一名聾啞女乘客乘坐67M九巴期間，向車長展示其電話屏幕，顯示了她向被告的指控，當時被告正從上層下車，車長遂下車追截，車長先後在荃灣愉景新城往福來邨天橋，以及曹公街與海壩街交界捉住被告的背囊，被告兩度出手打車長的左前臂，車長最終在港鐵荃灣站截停被告，警方其後到場作出拘捕。